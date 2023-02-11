РВ: управляемая ракета из ПТУР неожиданно прилетала к иностранным наёмникам и попала в кадр

Выпущенная российскими военными по машине иностранных наёмников, воюющих на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), высокоточная управляемая ракета из противотанкового комплекса (ПТУР) попала в кадр фотокамеры. Об этом пишут военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

"Впереди бежит иностранный наёмник, посечённый осколками, но радостный, потому что живой. В этот момент боевики из США понесли потери, убито несколько ветеранов войны в Ираке", — отмечает издание.

На заднем плане виден горящий автомобиль наёмников и "висящая" в воздухе рядом с ним ракета.

Ранее боевики ВСУ в Бахмуте (Артёмовске) показали на видео то, что осталось от украинского бронеавтомобиля "Новатор" после прилёта по нему высокоточного барражирующего боеприпаса "Ланцет".