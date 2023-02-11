РИА Новости: Украина решилась на отчаянный шаг для победы над Россией, но столкнулась с проблемами

Украина решилась на отчаянный шаг — она готовится к наступлению, формируя для этого под присмотром НАТО новые соединения. Однако процесс идёт не так быстро, как хотелось бы властям.

О проблемах, с которыми столкнулись вооружённые силы Украины (ВСУ) рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Одна из них, по мнению публициста, это дисциплина в рядах личного состава ВСУ. О чём говорит подписанный президентом страны Владимиром Зеленским в январе карательный закон, предусматривающий более суровое наказание для дезертиров и отказавшихся выполнять приказы солдат. На документ обратили внимание западные СМИ.

Запад также пугают и огромные потери украинской армии, которые скрываются Киевом, но просачиваются в прессу.

Сами украинские военные и политики тоже говорят о проблемах, добавил обозреватель. Так, ВСУ в Артёмовске жалуются на нехватку патронов, артиллерии, снарядов и отсутствие помощи от соседних подразделений, что делает невозможным противостояние российским силам.

Нервирует людей и непрекращающаяся мобилизация, в ходе которой военкомы хватают мужчин на улицах, в том числе несовершеннолетних, без разбора, заключил журналист.