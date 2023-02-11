Кедми подсказал России уязвимые места США и Норвегии для ответа за "Северные потоки"

Разоблачение подрыва газопровода "Северный поток" Штатами и Норвегией ставит перед РФ вопрос ответа.

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми полагает, что всё в руках России.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш расследовал. что газопроводы взорваны США при участии Норвегии. Теракт такого масштаба уже не просто диверсия, а Москва располагает широким выбором для болезненного ответа как Вашингтону, так и Осло, отметил Кедми и намекнул на энергетику и коммуникации.

"Взрыв газопроводов — это акт войны. А дальше уже вопрос, какие планы на ответную реакцию есть у России. Возможностей очень много, адекватных и неадекватных. Как для Норвегии, так и для США. Сколько подводных кабелей идут из Штатов? Сколько разного рода нефтепроводов и газопроводов? Как устроена норвежская нефтегазовая промышленность? Что происходит в портах США и Норвегии? Вопрос, на что Россия готова идти", — подчеркнул в эфире "Соловьев LIVE" аналитик.

По его словам, взрывы "СП" приближают ядерный апокалипсис, потому что являются актом войны. И в возникшем раскладе уровень решимости России может охладить пыл Запада. Он решился на уничтожение газопроводов, поскольку убеждён в своей безнаказанности, и изменить это отношение может только сам Кремль, подытожил эксперт.