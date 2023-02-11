МК: Клупов оценил целесообразность удара ВС РФ по польскому Жешуву

Польша может вступить в противостояние с Россией. На аэродроме в Жешуве уже стоят боевые самолёты, а также развёрнута система противовоздушной обороны. Военный эксперт, ветеран разведки, Герой России Рустем Клупов рассказал, является ли польский аэродром законной военной целью РФ.

Он отметил, что Польша имеет сильную армию и выступает самым мощным государством НАТО в Европе, обгоняя Великобританию, Францию, Германию. Данная страна мотивирована против России.

"Польская политическая элита — это реваншисты, пытающиеся восстановить былое величие Речи Посполитой. В то же время в поляках живёт страстное желание вернуть под своё крыло Западную Белоруссию и Западную Украину, как минимум, дойти до Смоленска", — сказал Клупов в беседе с "МК”.

Если Россия нанесёт удар по Польше, это приведёт к применению Пятой статьи Устава НАТО о военной взаимопомощи. В этом случае страны Североатлантического альянса должны будут помочь отразить агрессию. Нанесение ударов ВС РФ по аэродрому не имеет смысла, поскольку всё можно быстро восстановить, буквально за четыре часа.

Клупов отметил, что противостояние с Польшей возможно.

"Мы сосредоточены на уничтожении неонацистского режима на Украине. Но Польша — следующая. Рано или поздно это произойдёт, учитывая её политику, жёсткую антироссийскую риторику", — сказал Клупов.

Польское руководство уже настраивает население на участие в противостоянии с РФ, а также усиливает свою армию. России важно действовать, нанося удары по "караванам" в оружием США, которые идут на Украину и в Польшу через Атлантику.