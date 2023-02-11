NYT: для Украины самой очевидной целью является Мелитополь

Украинская армия продвигаться сейчас может только на юге зоны проведения специальной военной операции, так как на востоке позиции России надёжно укреплены. Такое мнение высказывают западные аналитики, пишет The New York Times.

Военные эксперты на Западе считают, что Мелитополь станет наиболее очевидной целью для наступления Украины, отмечает издание.

Автор статьи объясняет, что этот город расположен на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге.

Однако при этом Украине придётся сдерживать наступление российских войск, а также сохранять численность своей армии и техники, полагают военные эксперты.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может "освобождать" Крым при помощи любых инструментов.