В Крыму заявили, что попытка ВСУ ударить по полуострову получит мощный ответ

Попытка боевиков ВСУ нанести по полуострову Крым удар ракетами, получит во много раз превосходящий по силе ответ.

Об этом сказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Он отметил, что Киев и Запад ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику РФ за слабость, а сил и средств поставить их на место у России есть. По его словам, крымчане настроены решительно к выпадам врага и готовы отстаивать мир, благополучие и свою территорию.

Напомним, на этой неделе в Лондоне главы Украины и Британии обсуждали предоставление ВСУ ещё более дальнобойного вооружения. Позже западные СМИ заявили, что Киев готов использовать британские ракеты для ударов по Крыму.