Попытка боевиков ВСУ нанести по полуострову Крым удар ракетами, получит во много раз превосходящий по силе ответ.
Об этом сказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", — цитирует РИА Новости Гемпеля.
Он отметил, что Киев и Запад ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику РФ за слабость, а сил и средств поставить их на место у России есть. По его словам, крымчане настроены решительно к выпадам врага и готовы отстаивать мир, благополучие и свою территорию.
Напомним, на этой неделе в Лондоне главы Украины и Британии обсуждали предоставление ВСУ ещё более дальнобойного вооружения. Позже западные СМИ заявили, что Киев готов использовать британские ракеты для ударов по Крыму.
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