На Украине уклонились от комментариев по поводу атаки водным беспилотником моста в Затоке

Власти Одесской области, а также украинские военные, ничего прямо не сказали по поводу появившегося вчера в Telegram-каналах видео, на котором, как утверждалось, была запечатлена атака российского водного беспилотника по мосту в Затоке.

При этом прозвучали некоторые намёки, которые можно воспринять как относящиеся к этой истории.

Так, глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко призвал не публиковать и не комментировать "определённые моменты, которые появляются в социальных сетях".

В оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) также попросили не распространять непроверенную информацию, не разглашать и не освещать результаты российских атак, чтобы не корректировать будущие удары. И напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность сил обороны.

Напомним, кадры поражения, предположительно, железнодорожного моста в Затоке появились вчера. Пока официального подтверждения от Минобороны РФ данной информации не было.