Разведчики ЗВО ВС РФ заявили о продвижении войск на два километра на Кременском направлении

Вооружённые силы России продолжают активные действия в зоне СВО. Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра в течение последних нескольких дней на Кременском направлении. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.

"За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках (в данном районе — Прим. ред.). Значительная территория леса была зачищена", — поделился с агентством разведчик ЗВО.

Напоминаем, осенью прошлого года ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась. ВСУ ведут регулярные обстрелы Кременной, пытаясь прорвать оборону ВС РФ.

Ранее генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях армии России из разных источников.