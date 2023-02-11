Вооружённые силы России продолжают активные действия в зоне СВО. Разведчики Западного военного округа продвинулись на два километра в течение последних нескольких дней на Кременском направлении. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.
"За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках (в данном районе — Прим. ред.). Значительная территория леса была зачищена", — поделился с агентством разведчик ЗВО.
Напоминаем, осенью прошлого года ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась. ВСУ ведут регулярные обстрелы Кременной, пытаясь прорвать оборону ВС РФ.
Ранее генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях армии России из разных источников.
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