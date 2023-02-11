Кашеварова предложила призывать на СВО женщин: У нас башка лучше работает. Не в обиду, пацаны

Журналистка Анастасия Кашеварова считает, что женщины на СВО смогли бы воевать лучше мужчин, так как у представительниц слабого пола иногда "башка лучше работает".

Кашеварова прокомментировала кадры с военнослужащим, который записал видео с фронта с просьбой о помощи.

Она отметила, что бойцы из-за сложности местности, откуда было записано видео, "попадают в капкан".

"Тут я не военный стратег, но закидывать людьми — не оптимальное решение. Я с ребятами со многими из этого полка на связи. Командование пока не может придумать как взять эту высоту", — написала Кашеварова в своём микроблоге.

Журналистка считает, что с военными задачами спецоперации на Украине неплохо справились бы женщины, так как они могут находить выход из сложных ситуаций. Она уверена, что представительницы прекрасного пола не стали бы записывать видео с призовом о помощи.

"Немного вам феминизма — пора девчонок, как в Израиле, брать на службу Родине. У нас иной раз башка лучше работает. Не в обиду, пацаны. Но вы либо гении, либо однозадачники — либо стрелять, либо думать", — выразила своё мнение Анастасия.

Кашеварова подчеркнула, что "женщины России — это такая сила и мощь". В то время как мужчины, по её словам, "путают понятия — мужественности и долб……а".

Ранее Анастасия Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных.