Минобороны: производство ОПК Украины остановлено из-за массированного удара 10 февраля

Деятельность энергообъектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины остановлена в результате массированного удара 10 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России. Также поставки западного оружия в зону боевых действий заблокированы, добавили в военном ведомстве.

Основными целями ракетных ударов были объекты энергосистемы, которые обеспечивают работу ключевых предприятий украинского ОПК.

"Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении МО.