Деятельность энергообъектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины остановлена в результате массированного удара 10 февраля. Об этом сообщили в Минобороны России. Также поставки западного оружия в зону боевых действий заблокированы, добавили в военном ведомстве.
Основными целями ракетных ударов были объекты энергосистемы, которые обеспечивают работу ключевых предприятий украинского ОПК.
"Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении МО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.