Александр Ходаковский раскритиковал подход, который заставляет армию РФ непрерывно атаковать противника. Командир батальона "Восток" считает, что это не даёт ВС РФ накопить силу для масштабного наступления.
Ходаковский отметил, что стояние в обороне выглядит "некинематографично", поэтому армия вынужденно наступает.
Он винит в этом не только военных, которых толкают на "неподготовленные действия" конкуренция и обывательские ожидания.
"Миллионы потребителей ждут хороших новостей, и когда армия их не даёт — обществнное настроение формируется не так, как хотелось бы", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".
Ходаковский подчеркнул, что информационное пространство лишает военные решения необходимой доли рациональности.
Ранее комбат "Востока" заявил, что войска ВС РФ не идут в оперативный простор Украины.
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