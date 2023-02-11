Ходаковский заявил, что ВС РФ действуют иррационально в угоду обывательским ожиданиям

Александр Ходаковский раскритиковал подход, который заставляет армию РФ непрерывно атаковать противника. Командир батальона "Восток" считает, что это не даёт ВС РФ накопить силу для масштабного наступления.

Ходаковский отметил, что стояние в обороне выглядит "некинематографично", поэтому армия вынужденно наступает.

Он винит в этом не только военных, которых толкают на "неподготовленные действия" конкуренция и обывательские ожидания.

"Миллионы потребителей ждут хороших новостей, и когда армия их не даёт — обществнное настроение формируется не так, как хотелось бы", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ходаковский подчеркнул, что информационное пространство лишает военные решения необходимой доли рациональности.

Ранее комбат "Востока" заявил, что войска ВС РФ не идут в оперативный простор Украины.