Украинские сотрудники разведки "выяснили", что армия России больше не обладает ресурсами для масштабного наступления.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на украинские СМИ.
"А ракеты в РФ "закончились" еще в марте прошлого года, и экономика рухнула тогда же", — иронизирует ведущий Первого канала.
Между тем представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк заявил, что в то время как распространяется информация о масштабном наступлении России, запланированном на 24 февраля, военная разведка Незалежной сообщает, что ВС РФ уже начали полномасштабное наступление 24 февраля 2022 года, которое продолжается.
У РФ нет ресурсов для наступления, потому что она уже наступает с 24 февраля, подытожил Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.