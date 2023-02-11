ГУР Украины: у России кончились ресурсы для массированного наступления, но она наступает

Украинские сотрудники разведки "выяснили", что армия России больше не обладает ресурсами для масштабного наступления.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, ссылаясь на украинские СМИ.

"А ракеты в РФ "закончились" еще в марте прошлого года, и экономика рухнула тогда же", — иронизирует ведущий Первого канала.

Между тем представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк заявил, что в то время как распространяется информация о масштабном наступлении России, запланированном на 24 февраля, военная разведка Незалежной сообщает, что ВС РФ уже начали полномасштабное наступление 24 февраля 2022 года, которое продолжается.

У РФ нет ресурсов для наступления, потому что она уже наступает с 24 февраля, подытожил Осташко.