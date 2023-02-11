Telegraph: Зеленский играет союзниками как на скрипке, выпрашивая у них авиацию

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому так легко удаётся получать помощь от западных стран, словно это игра на скрипке. Но снабжение оружием не поможет ему одержать победу над Россией. Так считает журналист The Telegraph Валери Браун.

По мнению автора статьи, "Зеленский играет союзниками как на скрипке" просьбами о военных самолётах, а ускоренный вход Украины в Еросоюз почти предрешён.

При этом Браун полагает, что отправка оружия Киеву не принесёт ему победы, а антироссийские санкции не наносят ущерба России.

Добавим, сегодня главком ВСУ Валерий Залужный сообщил об использовании Россией морских надводных дронов. Он пожаловался на это генералу армии США Марку Милли.