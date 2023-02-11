В оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) объяснили, какой смысл видят в сегодняшней ночной бомбёжке, которую произвели якобы российские военные, острова Змеиный под Одессой.
По мнению спикера ВСУ Натальи Гуменюк, это намёк ВС РФ на развитие событий, в том числе и на юге.
"Также пытались проверить нашу готовность к обороне и выведать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придётся штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие"", — заявила представитель украинкого командования.
При этом она заявила, что бомбить там россияне могли якобы только то, что сами оставили на острове.
Ранее в ОК "Юг" заявили, что российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре авиационные бомбы на остров Змеиный. Эту информацию в Минобороны РФ не подтверждали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.