Спикер ВСУ Гуменюк: ВС РФ бомбили остров Змеиный, чтобы показать "силу" и разведать обстановку

В оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ) объяснили, какой смысл видят в сегодняшней ночной бомбёжке, которую произвели якобы российские военные, острова Змеиный под Одессой.

По мнению спикера ВСУ Натальи Гуменюк, это намёк ВС РФ на развитие событий, в том числе и на юге.

"Также пытались проверить нашу готовность к обороне и выведать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придётся штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие"", — заявила представитель украинкого командования.

При этом она заявила, что бомбить там россияне могли якобы только то, что сами оставили на острове.

Ранее в ОК "Юг" заявили, что российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре авиационные бомбы на остров Змеиный. Эту информацию в Минобороны РФ не подтверждали.