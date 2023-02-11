ОК "Юг" ВСУ: российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре бомбы на остров Змеиный

В ночь на субботу, 11 февраля, российский самолёт-бомбардировщик Су-24 отбомбился по острову Змеиный под Одессой, сбросил четыре авиабомбы. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).

О том, какие именно цели были поражены, неизвестно.

Заметим, пока официального подтверждения или опровержения данной информации от Минобороны РФ не было.

Российские десантники высадились на остров Змеиный в Чёрном море в самом начале спецоперации на Украине, однако из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ вынуждены были покинуть его 30 июня.

Ранее вчера в Сети также появились кадры атаки, предположительно, железнодорожного моста в Затоке в Одесской области с помощью подводного беспилотника по опорам.