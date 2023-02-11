Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ не идут в оперативный простор Украины
Джо Байден потерял президента США
Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях ВС РФ из разных источников
Джон Кирби: весной ожидается ужесточение боевых действий в зоне СВО на Украине
На Украине уклонились от комментариев по поводу атаки водным беспилотником моста в Затоке
РИА Новости: США испугались собственной отсталости из-за инцидента с аэростатом КНР
Харьковчане рассказали о подготовке ВСУ к бегству: вывозят банкоматы, медикаменты и технику
Кадыров написал стихотворение с обращением к "бесстыжей мрази" Слепакову
Кива: западные компании на Украине эвакуируют предприятия из граничащих с Белоруссией областей

ОК "Юг" ВСУ: российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре бомбы на остров Змеиный

Силовые структуры

В ночь на субботу, 11 февраля, российский самолёт-бомбардировщик Су-24 отбомбился по острову Змеиный под Одессой, сбросил четыре авиабомбы. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).

ОК "Юг" ВСУ: российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре бомбы на остров Змеиный

О том, какие именно цели были поражены, неизвестно.

Заметим, пока официального подтверждения или опровержения данной информации от Минобороны РФ не было.

Российские десантники высадились на остров Змеиный в Чёрном море в самом начале спецоперации на Украине, однако из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ вынуждены были покинуть его 30 июня.

Ранее вчера в Сети также появились кадры атаки, предположительно, железнодорожного моста в Затоке в Одесской области с помощью подводного беспилотника по опорам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона

Российские десантники случайно развязали "маленькую войну" у Херсона. Они вышли пристрелять АГС, но всполошили украинских боевиков и дали им прикурить.

РВ: десантники ВС РФ под Херсоном вышли пристрелять гранатомёт, но всполошили ВСУ
Минобороны Молдавии: воздушное пространство страны пересекла ракета, направляющаяся в сторону Украины
МО Молдавии: воздушные границы нарушила ракета, направляющаяся в сторону Украины
Дочь уехавшего из РФ артиста Филиппенко считает, что отца уволили за украинскую вышиванку
Лавров заявил, что руководство "Россия 1" убирает с эфира программы Корчевникова
Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Родившиеся 11 февраля Водолеи изобретательны - Знак зодиака Соломон Соловьев Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен. США запросили совет ОПЕК — Кирби
"Цивилизованный мир" отвернулся от пострадавшей от землетрясения Сирии в угоду США
Повреждён вертолёт Ми-35 ВКС РФ, прибыл Ми-8 спасать экипаж
Повреждён вертолёт Ми-35 ВКС РФ, прибыл Ми-8 спасать экипаж
Последние материалы
Джо Байден потерял президента США
Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получают данные об операциях ВС РФ из разных источников
Джон Кирби: весной ожидается ужесточение боевых действий в зоне СВО на Украине
На Украине уклонились от комментариев по поводу атаки водным беспилотником моста в Затоке
РИА Новости: США испугались собственной отсталости из-за инцидента с аэростатом КНР
ОК "Юг" ВСУ: российский бомбардировщик Су-24 ночью сбросил четыре бомбы на остров Змеиный
Харьковчане рассказали о подготовке ВСУ к бегству: вывозят банкоматы, медикаменты и технику
Кадыров написал стихотворение с обращением к "бесстыжей мрази" Слепакову
Кива: западные компании на Украине эвакуируют предприятия из граничащих с Белоруссией областей
В Крыму заявили, что попытка ВСУ ударить по полуострову получит мощный ответ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников