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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. ВС Украины несут крупные потери.

Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеокадры, на которых военнослужащие ВСУ "трамбуют" трупы своих солдат в пикап после огня ВС РФ.

Артиллерия 132-й бригады первого Донецкого армейского корпуса (ранее 3-я бригада НМ ДНР) нанесла тяжелейшие потери боевикам ВСУ, оборонявшим опорный пункт. Для эвакуации трупов их складывали в кузов пикапа, борт которого пришлось закрывать с силой.

Ранее сообщалось, что ВСУ получают данные об операциях ВС РФ из разных источников.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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