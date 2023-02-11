RT: ВСУ в Запорожье потеряли танковый взвод из-за тактической ошибки

Подразделения 9-го полка Нацгвардии Украины и части 15-го горно-штурмового батальона ВСУ в составе с танками проводили около населённых пунктов Каменское, Лобковое и Степовое в Запорожской области разведку боем, которая закончилась потерей танкового взвода. Об этом сообщает военный корреспондент RT.

По версии издания, с беспилотника "Орлан-30" российские войска обнаружили противника и нанесли по нему удар из систем "Смерч" и "Ураган-М", после чего ВСУ отступили, потеряв до 10 человек убитыми и 12 ранеными.

Беспилотники РФ определили, что противник отошёл в промзону, где стояла его техника и находилась ремонтная база. По разведанным позициям вертолёты ВКС РФ нанесли удар дальнобойными противотанковыми ракетами.

Атакой с воздуха уничтожено три танка, два БТР-70, до пяти пикапов, несколько американских бензовозов, а также неизвестная контрбатарейная РЛС.