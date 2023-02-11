Владимир Зеленский объяснил Западу, что если Украине не давать оружия, то европейцам самим придётся воевать с русскими.
Президент Украины оправдался за свои слова о том, что поставка десяти танков не имеет смысла. Это заявление оскорбило лидеров европейских стран.
Зеленский объяснил, что рассматривает поставку танков как политическое решение, которое свидетельствует о единстве Запада против агрессии ВС РФ. Он выразил надежду на то, что после танков Украине дадут "самолёты или что-то ещё".
"Как только русские окажутся на вашей границе, вам придется пожертвовать жизнями своих людей", — предупредил союзников украинский лидер.
Ранее сообщалось, что Зеленский срочно потребовал дать Украине новые боеприпасы и артиллерию.
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