Зеленский предупредил Запад: "Как только русские окажутся на вашей границе, придётся пожертвовать жизнями своих людей"

Владимир Зеленский объяснил Западу, что если Украине не давать оружия, то европейцам самим придётся воевать с русскими.

Президент Украины оправдался за свои слова о том, что поставка десяти танков не имеет смысла. Это заявление оскорбило лидеров европейских стран.

Зеленский объяснил, что рассматривает поставку танков как политическое решение, которое свидетельствует о единстве Запада против агрессии ВС РФ. Он выразил надежду на то, что после танков Украине дадут "самолёты или что-то ещё".

"Как только русские окажутся на вашей границе, вам придется пожертвовать жизнями своих людей", — предупредил союзников украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский срочно потребовал дать Украине новые боеприпасы и артиллерию.