Владимир Зеленский объяснил, что если "скормить" Владимиру Путину Украину, то его аппетит будет требовать всё новых и новых стран.
Президент Украины заявил, что "Путин — это дракон, который всё время хочет жрать".
Зеленский уверен, что президента РФ нельзя уговорить и остановить. Непрерывное "кормление" дракона, по мнению украинского лидера, ни к чем хорошему не приведёт.
"Народ твой кричит: "Вперёд! Дай ему ещё!", но в современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских", — выразил своё мнение глава Украины.
Ранее Владимир Зеленский объяснил европейцам, что им самим придётся воевать с русскими, если поставки оружия на Украину прекратятся.
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