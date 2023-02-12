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Зеленский назвал Путина драконом: В современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских

Силовые структуры

Владимир Зеленский объяснил, что если "скормить" Владимиру Путину Украину, то его аппетит будет требовать всё новых и новых стран.

Зеленский назвал Путина драконом: В современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских

Президент Украины заявил, что "Путин — это дракон, который всё время хочет жрать".

Зеленский уверен, что президента РФ нельзя уговорить и остановить. Непрерывное "кормление" дракона, по мнению украинского лидера, ни к чем хорошему не приведёт.

"Народ твой кричит: "Вперёд! Дай ему ещё!", но в современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских", — выразил своё мнение глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский объяснил европейцам, что им самим придётся воевать с русскими, если поставки оружия на Украину прекратятся.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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