Зеленский назвал Путина драконом: В современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских

Владимир Зеленский объяснил, что если "скормить" Владимиру Путину Украину, то его аппетит будет требовать всё новых и новых стран.

Президент Украины заявил, что "Путин — это дракон, который всё время хочет жрать".

Зеленский уверен, что президента РФ нельзя уговорить и остановить. Непрерывное "кормление" дракона, по мнению украинского лидера, ни к чем хорошему не приведёт.

"Народ твой кричит: "Вперёд! Дай ему ещё!", но в современном мире ни границы, ни океаны не остановят русских", — выразил своё мнение глава Украины.

Ранее Владимир Зеленский объяснил европейцам, что им самим придётся воевать с русскими, если поставки оружия на Украину прекратятся.