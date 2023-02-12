Чтобы хоть как-то остановить паническую волну, связанную с неминуемым падением Артёмовска (Бахмута) командование вооружённых сил Украины (ВСУ), как и в Соледаре перед его сдачей, закрывает въезд для представителей средств массовой информации, в основном, для западных.
Так, назначенные Киевом власти Донецкой области заявили, что с понедельника въезд в Артёмовск будет возможен для журналистов только по спецпропускам, которые выдают сами ВСУ.
"Но есть внутренняя уверенность, что вскоре въезд в город будет осуществляться лишь по единому спецпропуску — с красной корочкой, на которой будет красоваться двуглавый орёл", — прокомментировал эту новость журналист Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ подорвали мост на трассе Бахмут-Константиновка, отрезав себе путь к отступлению.
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