К настоящему моменту стало очевидно, что Украина отчаянно нуждается в современном вооружении, без истребителей F-16 ВСУ не смогут наступать, заявил украинский аналитик Максим Скрипченко.
По его словам, самолёты Киеву нужны в ближайшее время, так как вслед за поставкой понадобятся недели для обучения украинских пилотов.
"При правильном обучении ВВС Украины быстро задействуют F-16 в своих операциях и используют их для контрнаступления на территории, находящиеся под контролем России", — цитирует эксперта издание 19FortyFive.
Скрипченко также уверен, что поставки этих самолётов плодотворно скажутся на техническом и экономическом развитии страны и качественно усилят военную промышленность Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.