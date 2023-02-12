19FortyFive: без истребителей F-16 Украина не может и мечтать о контрнаступлении

К настоящему моменту стало очевидно, что Украина отчаянно нуждается в современном вооружении, без истребителей F-16 ВСУ не смогут наступать, заявил украинский аналитик Максим Скрипченко.

По его словам, самолёты Киеву нужны в ближайшее время, так как вслед за поставкой понадобятся недели для обучения украинских пилотов.

"При правильном обучении ВВС Украины быстро задействуют F-16 в своих операциях и используют их для контрнаступления на территории, находящиеся под контролем России", — цитирует эксперта издание 19FortyFive.

Скрипченко также уверен, что поставки этих самолётов плодотворно скажутся на техническом и экономическом развитии страны и качественно усилят военную промышленность Украины.