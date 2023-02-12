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19FortyFive: без истребителей F-16 Украина не может и мечтать о контрнаступлении

Силовые структуры

К настоящему моменту стало очевидно, что Украина отчаянно нуждается в современном вооружении, без истребителей F-16 ВСУ не смогут наступать, заявил украинский аналитик Максим Скрипченко.

19FortyFive: без истребителей F-16 Украина не может и мечтать о контрнаступлении

По его словам, самолёты Киеву нужны в ближайшее время, так как вслед за поставкой понадобятся недели для обучения украинских пилотов.

"При правильном обучении ВВС Украины быстро задействуют F-16 в своих операциях и используют их для контрнаступления на территории, находящиеся под контролем России", — цитирует эксперта издание 19FortyFive.

Скрипченко также уверен, что поставки этих самолётов плодотворно скажутся на техническом и экономическом развитии страны и качественно усилят военную промышленность Украины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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