Украинские националисты начали использовать новый, пока неизвестный, вид мин по линии соприкосновения в Кременной, сообщил разведчик Западного военного округа.
По словам бойца, кроме того, украинские националисты по-прежнему разбрасывают запрещённые "Лепестки".
"Обычные "Лепестки" разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали. Ждём, пока сапёры посмотрят", — пояснил разведчик ВС России в беседе с РИА Новости.
По его словам, новый вид оружия сбрасывают при помощи кассетных боеприпасов.
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