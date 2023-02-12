Разведчик ЗВО: ВСУ используют новые виды мин на Кременском направлении

Украинские националисты начали использовать новый, пока неизвестный, вид мин по линии соприкосновения в Кременной, сообщил разведчик Западного военного округа.

По словам бойца, кроме того, украинские националисты по-прежнему разбрасывают запрещённые "Лепестки".

"Обычные "Лепестки" разбрасывают и какие-то новые, мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго, таких не наблюдали. Ждём, пока сапёры посмотрят", — пояснил разведчик ВС России в беседе с РИА Новости.

По его словам, новый вид оружия сбрасывают при помощи кассетных боеприпасов.