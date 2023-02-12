Военкор Руденко показал видео артиллерийских боёв на Северском направлении

Российские военные ведут тяжёлые бои с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ) на Северском направлении. Об этом сообщает в своём Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

Он также опубликовал видео работы артиллерии ВС РФ по позициям ВСУ.

После взятия города Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР) для армии России откроется путь на Лиман, отметил репортёр.

На этом направлении российские военные уничтожают ежедневно несколько сотен боевиков ВСУ, добавил военкор.

"Бои сложные, но наши парни при поддержке артиллерии идут вперёд", — заключил журналист.