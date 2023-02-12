Дуда: "Накануне 24 февраля Зеленский сказал мне самые главные слова"

Президент Польши Анджей Дуда накануне пересказал свой прошлогодний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. А разговор состоялся во время их встречи 23 февраля.

Польский лидер отметил, что Зеленский тогда заявил, что "Украина будет сопротивляться до последней капли крови", а также выразил сомнение, что они ещё раз увидятся.

Дуда сказал, что посетил Украину накануне СВО, поскольку подозревал, что что-то начнётся. Он назвал слова главы Незалежной "памятными" и заявил, что дружба между ним и Зеленским началась незадолго до начала боевых действий.

"Он рисковал всем своим будущим, чтобы занять эту должность, потому что видел, что на Украине всё плохо, и хотел изменить ситуацию. Я впервые увидел его в Брюсселе и обнаружил, что, хотя у него нет политического опыта, у него есть шанс многое изменить, потому что он честен и хочет действовать", — в интервью французской газете Figaro рассказал Дуда.

Он подытожил, что если в ближайшее время киевский режим не получит военную помощь, то "Путин победит".