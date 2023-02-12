В Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ

В Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники боевиков ВСУ на территории машиностроительного "Завода им. Малышева". Об этом 12 февраля сообщает Министерство обороны России.

Какое количество техники уничтожено и о потерях живой силы противника в ведомстве не сообщили.

Ранее в Сети появилось первое видео запуска украинского дрона-камикадзе с реактивным стартом. Радиус действия данного беспилотника в несколько раз больше по сравнению с переделанными "Стрижами" или кустарными коммерческими БПЛА-камикадзе.