В Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники боевиков ВСУ на территории машиностроительного "Завода им. Малышева". Об этом 12 февраля сообщает Министерство обороны России.
Какое количество техники уничтожено и о потерях живой силы противника в ведомстве не сообщили.
Ранее в Сети появилось первое видео запуска украинского дрона-камикадзе с реактивным стартом. Радиус действия данного беспилотника в несколько раз больше по сравнению с переделанными "Стрижами" или кустарными коммерческими БПЛА-камикадзе.
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Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.