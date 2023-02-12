Кашеварова об инциденте в РЖД Краснодара с участием мобилизованных: Тоже мне борцы с дезертирством

Журналистка Анастасия Кашеварова отчитала железнодорожников, отказавших в проезде мобилизованным в Краснодаре.

Кашеварова рассказала, что на станции Краснодар не посадили в поезд мобилизованных при наличии всех удостоверяющих личность документов и билетов, купленных за свой счёт.

Военнослужащие, по её словам, ехали получать технику для обеспечения спецоперации на Украине.

"РЖД, вы там в своем уме? Пацаны сами ездят на большую землю, везут всё для фронта, в том числе и на свои деньги закупают, чтобы было чем воевать, в чем воевать и чем лечить раненных", — выразила своё негодование Анастасия.

Она отметила, что такие люди не помогают бойцам СВО, а "только гадят".

"Тоже мне борцы с дезертирством, знатоки закона", — написала Кашеварова.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда обратились к командованию ВС РФ после жалоб мобилизованных.