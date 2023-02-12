Глава МИД Украины Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала СВО

Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеведущему.

Кулеба намекнул на некие "великие события", которые, по его словам, произойдут 23-24 февраля. Он добавил, что в эти дни в Нью-Йорке пройдут обсуждения, посвященные украинскому конфликту.

Вероятно, Киев надеется снова поднять тему исключения России из Совета безопасности ООН. Хотя дипломат отметил, что пока речь идёт лишь о работе в этом направлении.

Украинский министр также заявил, что принятые в эти дни решения могут касаться новых санкций и поставок оружия.

"Будет много важных политических сигналов, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях", — сказал Кулеба.