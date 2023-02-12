Разведчик ЗВО: отступая, ВСУ бросают почти всё вооружение и обмундирование

При отступлении на кременском направлении бойцы украинской армии оставляют на брошенных позициях почти всё своё вооружение и обмундирование. Таким сведениями поделился разведчик Западного военного округа в разговоре с РИА Новости.

"Это боевой комплект, оставленный на брошенных позициях Вооруженными силами Украины при штурме леса разведчиками ЗВО", — рассказал военный.

В частности, он показал брошенный ВСУшниками переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан", стоявший на вооружении Франции и Германии в 1970-х годах.

Сейчас это оружие поставляется Киеву, сказал разведчик, отметив, что все "трофеи"- в исправном состоянии.

"Все это в рабочем состоянии находится, они могли это еще использовать, поставки идут, и у них этого добра там еще очень много", — отметил военный.

Разведчик добавил, что в боях с украинской стороной брошенное ею вооружение ВС РФ не использует, потому что российское оружие "очень хорошее".