Военкор Владимир Романов: 21 февраля начнется широкомасштабное наступление ВС РФ

Названа дата решающего наступления российской армии в зоне СВО. Сообщения об этом одновременно опубликовали в своих Telegram-каналах военный корреспондент Владимир Романов и политолог Марат Баширов. Романов пишет, что наступление начнётся в период с 21 по 24 февраля.

"Предварительно — в период с 21.02.2023 по 24.02.2023", — написал Романов.

Романов также уточнил, что наступление будет идти по трём новым направлениям, помимо ЛНР и ДНР.

Солидарен с Романовым и политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. Он также называет датой решающего наступления 21 февраля.

"21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день", — пишет Баширов.

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