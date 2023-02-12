Спикер ВСУ Игнат: новая тактика применения Россией БПЛА "Герань" может говорить об истощении их запасов

Россия снова сменила тактику применения дронов-камикадзе "Герань", начав атаковать малыми группами беспилотников в вечернее время, а не в ночное. Об этом заявил представитель Воздушного командования вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

По его мнению, тактика, которую применяют российские военные в последнее время может говорить об уменьшении запасов беспилотников.

В Генштабе ВСУ также предположили, что эта тактика направлена, в основном, на истощение украинской ПВО, но и задача поражения основных целей остаётся.

Кроме того, в разведке Украины обвинили Россию в том, что для организации атаки дронов-камикадзе она якобы привлекает иностранных наёмников.