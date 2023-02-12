Россия снова сменила тактику применения дронов-камикадзе "Герань", начав атаковать малыми группами беспилотников в вечернее время, а не в ночное. Об этом заявил представитель Воздушного командования вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
По его мнению, тактика, которую применяют российские военные в последнее время может говорить об уменьшении запасов беспилотников.
В Генштабе ВСУ также предположили, что эта тактика направлена, в основном, на истощение украинской ПВО, но и задача поражения основных целей остаётся.
Кроме того, в разведке Украины обвинили Россию в том, что для организации атаки дронов-камикадзе она якобы привлекает иностранных наёмников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.