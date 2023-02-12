Маргарита Симоньян за минуту рассказала, чем закончится СВО: Украина в составе РФ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян за одну минуту рассказала, чем закончится российская спецоперация.

В беседе с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия 1" журналистка сделала прогноз по украинской ситуации и поделилась собственными ощущениями от общения с гражданами Украины.

Она лаконично и за одну минуту спрогнозировала, чем в итоге закончится специальная операция. Украина войдёт в состав РФ и лишь это обеспечит ей мирное, достойное и светлое будущее, уверена Маргарита Симоньян.

Посещая Украину, у неё сложилось ощущение, что людей, считающих себя русскими и видящих свою жизнь в России, там гораздо больше, чем представляется Зеленскому, спецслужбам и иным государственным структурам.