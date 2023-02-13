РИА Новости: военные РФ возвели укрепления на занятых позициях ВСУ в ЛНР

Вооружённые силы РФ возвели фортификационные сооружения на отбитых у украинских солдат позициях в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил командир разведывательного взвода с позывным "Демон".

В интервью РИА Новости он отметил, что в дальнейшем российские бойцы планируют продвинуться на юг, где Вооружённые силы Украины (ВСУ) выстроили оборону. Как пояснил командир, разведчики уже проверили украинский опорный пункт, расположенный в этом районе, поэтому вскоре будет организована его зачистка.

Военнослужащий добавил, что ВС РФ не прекращают укреплять позиции на линии боевого соприкосновения.

"Сейчас десантники проводят фортификационное оборудование своих рубежей на вновь назначенных позициях", — подчеркнул боец с позывным "Демон".

Ранее российский военный с позывным "Ишим" рассказал, что дальнобойные гаубицы "Гиацинт" позволяют эффективно поражать живую силу и технику ВСУ в ЛНР.