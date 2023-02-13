Марочко: Киев перебросил новые американские РЛС на Купянское направление

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили радиолокационные станции (РЛС) производства США на Купянское направление. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что речь идёт о новых станциях контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, поставленных на Украину западными странами.

"Отмечено прибытие РЛС AN/TPQ-50", — подтвердил офицер.

С помощью этих станций ВСУ будут осуществлять артиллерийскую разведку. Американские РЛС позволяют находить места пуска снарядов из различных реактивных систем залпового огня, миномётных и артиллерийских установок.

Ранее Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в этой зоне боевых действий замечены как неподготовленные мобилизованные солдаты, так и регулярные украинские войска.