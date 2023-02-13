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Марочко: Киев перебросил новые американские РЛС на Купянское направление

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили радиолокационные станции (РЛС) производства США на Купянское направление. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: Киев перебросил новые американские РЛС на Купянское направление

В интервью РИА Новости он отметил, что речь идёт о новых станциях контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, поставленных на Украину западными странами.

"Отмечено прибытие РЛС AN/TPQ-50", — подтвердил офицер.

С помощью этих станций ВСУ будут осуществлять артиллерийскую разведку. Американские РЛС позволяют находить места пуска снарядов из различных реактивных систем залпового огня, миномётных и артиллерийских установок.

Ранее Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в этой зоне боевых действий замечены как неподготовленные мобилизованные солдаты, так и регулярные украинские войска.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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