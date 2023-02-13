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МО РФ: войска ЦВО при поддержке танков ведут активное наступление в зоне спецоперации

Силовые структуры

В Минобороны РФ сообщили об активном наступлении подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения спецоперации.

МО РФ: войска ЦВО при поддержке танков ведут активное наступление в зоне спецоперации

По информации ведомства, российские бойцы развивают атаку при поддержке танкистов. Отмечается, что военным РФ уже удалось сломить сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ) и прорвать их эшелонированную оборону.

Как пояснил командир одного из российских батальонов, ВС РФ всего за четыре дня сдвинули линию боевого соприкосновения на два километра на запад.

При этом он отметил, что украинские боевики продолжают минировать населённые пункты, создавая препятствия для продвижения российской техники и личного состава.

Представители Минобороны РФ подчеркнули: танкисты ЦВО регулярно бьют по украинским укрепрайонам и бронетехнике противника. Они добавили, что огонь корректируется с помощью беспилотников.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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