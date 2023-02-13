Рогов: крупный схрон с оружием для боевиков ВСУ нашли в районе Запорожской АЭС

Оперативники обнаружили крупный схрон с оружием и снарядами для Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, оперативники нашли военную технику в гаражном кооперативе на территории Энергодара.

"При поддержке бойцов Росгвардии обнаружен и изъят крупный схрон с оружием и боеприпасами", — подтвердил чиновник.

Он добавил, что боевики ВСУ спрятали в районе Запорожской АЭС следующее оборудование:

Три автомата Калашникова;

Четыре гранаты Ф-1;

Около 1,5 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра;

Военную экипировку.

Как пояснил чиновник, владелец гаража — ветеран АТО, уехавший на подконтрольную киевскому режиму территорию. Рогов подчеркнул: следователи могут возбудить уголовное дело по факту обнаружения схрона в Запорожской области.