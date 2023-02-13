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Рогов: крупный схрон с оружием для боевиков ВСУ нашли в районе Запорожской АЭС

Силовые структуры

Оперативники обнаружили крупный схрон с оружием и снарядами для Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

Рогов: крупный схрон с оружием для боевиков ВСУ нашли в районе Запорожской АЭС

По его словам, оперативники нашли военную технику в гаражном кооперативе на территории Энергодара.

"При поддержке бойцов Росгвардии обнаружен и изъят крупный схрон с оружием и боеприпасами", — подтвердил чиновник.

Он добавил, что боевики ВСУ спрятали в районе Запорожской АЭС следующее оборудование:

  • Три автомата Калашникова;
  • Четыре гранаты Ф-1;
  • Около 1,5 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра;
  • Военную экипировку.

Как пояснил чиновник, владелец гаража — ветеран АТО, уехавший на подконтрольную киевскому режиму территорию. Рогов подчеркнул: следователи могут возбудить уголовное дело по факту обнаружения схрона в Запорожской области.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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