Оперативники обнаружили крупный схрон с оружием и снарядами для Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Запорожской атомной электростанции, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, оперативники нашли военную технику в гаражном кооперативе на территории Энергодара.
"При поддержке бойцов Росгвардии обнаружен и изъят крупный схрон с оружием и боеприпасами", — подтвердил чиновник.
Он добавил, что боевики ВСУ спрятали в районе Запорожской АЭС следующее оборудование:
Как пояснил чиновник, владелец гаража — ветеран АТО, уехавший на подконтрольную киевскому режиму территорию. Рогов подчеркнул: следователи могут возбудить уголовное дело по факту обнаружения схрона в Запорожской области.
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