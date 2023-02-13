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Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи

Силовые структуры

Украинские боевики левее от Угледара пытались протиснуться малыми группами. Однако российские солдаты обнаружили перемещения и отбили ВСУ, несмотря на то, что противник кружил вокруг точки прорыва ни один час. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ нанесли удар по командному пункту "Востока" в Угледаре из-за неудачи

По его словам, группировка ВСУ ночью нанесла удар по командному пункту батальона из реактивной системы залпового огня HIMARS, поскольку была раздосадована неудачными попытками прорыва.

"Погиб наш старый товарищ, офицер штаба", — заявил Ходаковский.

Комбат подчеркнул, что если будет уничтожен штаб армии, то боевые действия будут продолжаться. Однако в случае потери штаба батальона — бой быстро затухнет.

"Штаб батальона — та инстанция, которая более всего вовлечена в процесс и управления, и сбора, и анализа информации о происходящем. Все остальные штабы строят своё представление о текущем моменте преимущественно из докладов батальонного уровня", — объяснил он в своём Telegram-канале.

Ходаковский подчеркнул, что ВСУ нанесли серьёзный урон российским войскам. Однако бойцы "Востока" осознавали, что находятся в уязвимом положении, поэтому создали дублирующие каналы связи и управления, так что противнику не удалось парализовать оборону.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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