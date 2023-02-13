РИА Новости: десантники ВС РФ нанесли точечные удары из гаубицы Д-20 по ВСУ в ЛНР

Десантники Вооружённых сил России в ЛНР прикрывают свои позиции, нанося точечные удары по ВС Украины. В арсенале русских бойцов имеются 152-мм пушки-гаубицы Д-20.

"Это орудие очень точное, и очень большой калибр, что помогает ребятам. Накрывает очень хорошую площадь", — рассказал РИА Новости военный с позывным "Гусенок".

Он признался, что его подразделение называют "артиллерийскими снайперами" благодаря данному орудию. За последнее время гаубицы позволили захватить два опорных пункта Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ могут запустить 208-тонную ракету "Сармат-2" в ближайшие дни.