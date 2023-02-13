Российская армия наращивает наступление под Угледаром.
Об этом из одного из самых противоречивых направлений нынешнего фронта сообщает проект Семёна Пегова WarGonzo.
А накануне боевики ВСУ пытались прорваться, нанеся удар по штабу из американской реактивной системы залпового огня Himars. В результате погиб российский офицер штаба, подтвердил комбат "Востока" Александр Ходаковский.
Ранее в Главном управлении разведки Украины заявили, что у России закончились ресурсы для массированного наступления, но она всё-таки наступает.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.