WarGonzo: русская армия наращивает наступление под Угледаром

Российская армия наращивает наступление под Угледаром.

Об этом из одного из самых противоречивых направлений нынешнего фронта сообщает проект Семёна Пегова WarGonzo.

А накануне боевики ВСУ пытались прорваться, нанеся удар по штабу из американской реактивной системы залпового огня Himars. В результате погиб российский офицер штаба, подтвердил комбат "Востока" Александр Ходаковский.

Ранее в Главном управлении разведки Украины заявили, что у России закончились ресурсы для массированного наступления, но она всё-таки наступает.