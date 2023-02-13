Артиллеристы первой Славянской бригады атаковали из реактивной системы залпового огня "Град" ангар, в котором находились украинские танки.
Судя по видеозаписи, опубликованной РИА Новости, РСЗО поразила цель, о чём свидетельствуют характерные клубы дыма.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли "комплексное огневое поражение" частям украинской армии под Павловкой и Угледаром. Так, за сутки были уничтожены более 250 солдат ВСУ, а также 12 единиц техники и артиллерийский склад противника.
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