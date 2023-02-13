Представители Минобороны Украины сообщили, что власти Дании отправили ВСУ все самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые принадлежали королевству.
"Настоящий друг", — подчеркнули в военном ведомстве.
Вместе с этим в министерстве назвали сражения на Украине "битвой Европы". Также в МО поблагодарили Копенгаген за помощь.
Ранее источник Reuters заявил, что запасы оружия Запада истощены. Причиной послужили поставки Киеву, отметили в издании. По его данным, альянс НАТО попросит членов увеличить объёмы вооружения в хранилищах.
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Россия запомнит, как мир отметит годовщину начала специальной военной операции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.