Власти Филиппин обвинили Китай в использовании боевого лазера в Южно-Китайском море

Представители береговой охраны Филиппин обвинили КНР в применении боевого лазера против катера береговой охраны. Об этом сообщает The Independent.

В ВМС Филиппин заявили, что китайский корабль сблизился с их патрульным катером и атаковал его лазерным лучом. В результате часть экипажа была на время ослеплена.

Уточняется, что инцидент произошёл вблизи акватории Филиппин при манёврах. Катер пытался доставить на борт севшего в 1999 году на мель корабля BRP Sierra Madre продовольствие и сменный экипаж. Судно используется Филиппинскими ВМС в качестве базы для за спорными островами Спратли.

Официальная Манила назвала инцидент "вопиющим нарушением суверенных прав" и потребовала объяснений.

Ранее сообщалось, что пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США.