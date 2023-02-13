Представители береговой охраны Филиппин обвинили КНР в применении боевого лазера против катера береговой охраны. Об этом сообщает The Independent.
В ВМС Филиппин заявили, что китайский корабль сблизился с их патрульным катером и атаковал его лазерным лучом. В результате часть экипажа была на время ослеплена.
Уточняется, что инцидент произошёл вблизи акватории Филиппин при манёврах. Катер пытался доставить на борт севшего в 1999 году на мель корабля BRP Sierra Madre продовольствие и сменный экипаж. Судно используется Филиппинскими ВМС в качестве базы для за спорными островами Спратли.
Официальная Манила назвала инцидент "вопиющим нарушением суверенных прав" и потребовала объяснений.
Ранее сообщалось, что пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США.
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