Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США

Министр обороны Филиппин предупредил, что США могут втянуть страну в горячую войну с Китаем из-за неоднозначности формулировок Договора о взаимной обороне (MDT). Министр давно предлагает его пересмотреть.

Заявление Дельфина Лоренцана было вызвано тем, что в понедельник американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, пролетел мимо оспариваемых Филиппинами, Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Брунеем островов архипелага Спратли в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты с увеличением проходов своих военно-морских судов в Западном Филиппинском море (часть Южно-Китайского моря — Ред.), с большей вероятностью будут вовлечены в горячую войну: в этом случае, на основе MDT, в ней будут автоматически задействованы Филиппины ", — сказал Лоренцана.

MDT между Соединенными Штатами и Филиппинами был подписан в 1951 году. В декабре прошлого года Лоренцана распорядился проверить договор на "актуальность ". "В настоящее время среда безопасности сильно отличается и намного сложнее, чем биполярная концепция безопасности той эпохи, когда был подписан MDT, что требует пересмотра договора", — сказал глава минобороны.

Сомнения у филиппинцев возникают из-за того, что Соединенные Штаты уклоняются от ответа на вопрос, подпадают ли под договор спорные острова Спратли, на которые претендуют Филиппины. Эти территориальные претензии были озвучены в 70-х годах прошлого века, спустя десятилетия после ратификации договора. По мнению Лоренцана, MDT надо было пересматривать еще в 1992 году, когда в стране были закрыты военные базы США, и Филиппины "утратили свой зонтик безопасности".

В начале марта президент Филиппин Родриго Дутерте принял госсекретаря США Майкла Помпео, который попытался развеять эти сомнения. "Поскольку Южно-Китайское море является частью Тихого океана, любое вооруженное нападение на филиппинские силы, самолеты или государственные суда в Южно-Китайском море вызовет взаимные обязательства по обороне в соответствии со статьей 4 нашего Договора", — сказал Помпео.

Манила при предыдущем правительстве Бениньо Акино выиграло дело против Китая в международном трибунале, который постановил, что большая часть территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море является незаконной. Однако Китай не признал это решение.

Не только самолеты, но и корабли ВМС США время от времени заходят в Южно-Китайское море, чтобы "утвердить свободу судоходства". Это вызывает протесты в Китае, который считает архипелаг Спратли своей территорией, а Южно-Китайское море — внутренним морем. Филиппины Пекин обвиняет в том, что они "сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе".

Китайские военные корабли предпринимают ответные действия против американских авианосцев и эсминцев: проводят проверку принадлежности судна и делают предупреждение американцам немедленно покинуть воды. Пока до перестрелок дело не дошло.

Во вторник пресс-секретарь президента Дутерте Сальвадор Панело заявил, что министерство обороны проверяет сообщение о том, что китайские суда блокируют филиппинским рыбакам подход к песчаным отмелям возле острова Титу архипелага Спратли, который филиппинцы называют Паг-аса.

Мнение эксперта

Как сказала "Правде.Ру" профессор МГИМО, доктор исторических наук Лариса Ефимова, в Южно-Китайском море "гораздо более сложная ситуация, чем просто — США или не США". "Здесь Китай самое главное. Мы не можем Китай ругать, потому что для нас хуже США, нежели Китай. Но Китай ведет себя хуже, нежели США в данной конкретной ситуации. Поэтому мы поддерживаем здесь страны Юго-Восточной Азии — АСЕАН", — отметила эксперт.

По ее словам, давно ведутся переговоры по поводу подписания Кодекса поведения стран Юго-Восточной Азии и Китая в отношении этих островов. Страны АСЕАН стараются выступать блоком, а Китай "хочет на двухсторонней основе решать эти вопросы".

Что касается Филиппин, "то там 20% населения — китайцы, Китай является очень важным торговым партнером страны, и Филиппины не хотят ссориться с китайцами", — сказала Лариса Ефимова. Манила предлагает договорится о совместной эксплуатации этих территорий, "потому что там нефть и газ, помимо стратегической важности".

"Но договор с США о взаимной обороне также важен для Манилы со всех точек зрения. Потому что кто Филиппины будет защищать от китайцев, которых, как говорится "только пусти в огород"? Конечно, Америка. Тем более что Пекин провозгласил концепцию морского Шелкового пути — "Один пояс — один путь", для того, чтобы вовлечь страны АСЕАН в свою конфигурацию. Им очень важно контролировать пути из Китая на Ближний Восток, так как оттуда они получают нефть. Очень деликатная ситуация. Никто не хочет ни на какую сторону становиться. Все будут балансировать", — сделала вывод Лариса Ефимова.

Фото: острова Спратли, Википедия

Читайте по теме: Президент Филиппин предложил переименовать Филиппины

Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии

Вызов принят: Пекин военизирует Спратли