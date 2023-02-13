Кадыров заявил, что все задачи спецоперации ВС РФ на Украине будут выполнены до конца года

Президент Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал выполнение всех военных задач спецоперации России на Украине до конца 2023 года. Об это он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%", — поделился чеченский лидер.

Кадыров отметил, что Россия воюет за мир, чтобы прекратились обстрелы со стороны противника. Для этого, по словам президента Чечни, "все мы должны работать, днём и ночью".

Ранее сообщалось, что Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом.