Президент Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал выполнение всех военных задач спецоперации России на Украине до конца 2023 года. Об это он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Хотя некоторые говорят год, два, три, я считаю, что до конца года мы сегодня поставленную задачу выполним на все 100%", — поделился чеченский лидер.
Кадыров отметил, что Россия воюет за мир, чтобы прекратились обстрелы со стороны противника. Для этого, по словам президента Чечни, "все мы должны работать, днём и ночью".
Ранее сообщалось, что Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом.
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