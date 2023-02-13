Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что оставление Вооружёнными силами Российской Федерации территорий Украины является спланированным военно-тактическим ходом. Об этом он рассказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Это было сделано для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", — поделился чеченский лидер.
Напоминаем, в ходе СВО Минобороны России информировало о перегруппировках, связанных с отводом войск. Это происходило на Киевском и Черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях.
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