Кадыров назвал отвод войск ВС РФ с территорий Украины военно-тактическим ходом

Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что оставление Вооружёнными силами Российской Федерации территорий Украины является спланированным военно-тактическим ходом. Об этом он рассказал в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Это было сделано для того, чтобы дальше вести свою военную политику, которая необходима для нас сегодня", — поделился чеченский лидер.

Напоминаем, в ходе СВО Минобороны России информировало о перегруппировках, связанных с отводом войск. Это происходило на Киевском и Черниговском направлениях, а также в Харьковской и Херсонской областях.