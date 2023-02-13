В украинских госпиталях операции проводятся круглосуточно, а отделения заполнены полностью. Об этом рассказали врачи из Днепра, куда привозят боевиков ВСУ с Артёмовского и Угледарского направлений.
Медики отмечают, что характер ранений у военнослужащих в последнее время стал другим:
"Большой процент ранений появился пулевых, что свидетельствует о характере боевых действий в зоне столкновения. Боевые действия уже перешли из разряда артиллерийских дуэлей к непосредственному контакту".
Один из пациентов больницы сообщил в беседе с ТСН.ua, что сейчас тактика на поле боя одна и та же: "мясо" в большом количестве и в личном составе, и в технике. Необходимо идти напролом, прощупывая каждую посадку, высказался солдат.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.