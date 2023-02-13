Особенность ранений военных ВС Украины говорит об изменившемся характере боёв в ходе СВО на Украине

В украинских госпиталях операции проводятся круглосуточно, а отделения заполнены полностью. Об этом рассказали врачи из Днепра, куда привозят боевиков ВСУ с Артёмовского и Угледарского направлений.

Медики отмечают, что характер ранений у военнослужащих в последнее время стал другим:

"Большой процент ранений появился пулевых, что свидетельствует о характере боевых действий в зоне столкновения. Боевые действия уже перешли из разряда артиллерийских дуэлей к непосредственному контакту".

Один из пациентов больницы сообщил в беседе с ТСН.ua, что сейчас тактика на поле боя одна и та же: "мясо" в большом количестве и в личном составе, и в технике. Необходимо идти напролом, прощупывая каждую посадку, высказался солдат.