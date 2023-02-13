МК: спецназовец Шериф описал "ловлю на живца" диверсантов в зоне СВО

Боец спецназа Росгвардии с позывным "Шериф" рассказал, как на освобождённых от украинской армии территориях в зоне СВО обеспечивают правопорядок и законность. Он объяснил корреспонденту "МК", как заманивают в засаду и выявляют вражеских диверсантов.

Бойцам была поставлена задача — поймать диверсионную группу, находящуюся в одном из населённых пунктов на освобождённой территории. Для этих целей решили создать там иллюзию развёрнутого штаба, сообщил собеседник издания.

У боевиков ВСУ нужно было создать впечатление, что штаб охраняют самые обычные солдаты, которые плохо подготовлены, и их мало. Их и должны были изображать спецназовцы.

Цель диверсанты пробовали прощупать на протяжении двух недель несколько раз, заметил офицер. Неизвестные люди приходили к "штабу" и пытались провоцировать постовых на различные действия, чтобы выяснить, насколько хорошо охраняется объект.

Попытку прорыва обороны ДРГ ВСУ в количестве 12 человек предприняла через две недели, двинувшись на штурм с нескольких направлений.

Преступников удалось обнаружить практически сразу только благодаря тому, что на каждом скрытом посту стояли очень опытные и грамотные офицеры. Все необходимые меры для предотвращения попытки прорыва были предприняты незамедлительно, заключил "Шериф".

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