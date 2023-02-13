Швыткин: Россия готовит вооружение и новую тактику ведения боя против ВСУ

СВО заставила Россию смотреть по-особому на некоторые вещи "оборонки", наступления, тактики ведения боевых действий.

Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

На первом этапе специальной операции Киев пытался навязать РФ свою тактику, но ВС РФ удалось успешно этому противостоять.

"Сейчас мы движемся по собственному пути, который подтверждает правильность действий наших подразделений", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал эксперт.

У нас не только есть серьёзное оружие против вооружения НАТО, но и мы готовим ВСУ новую тактику ведения боевых действий, которая в корне отличается от той, что была в начале специальной военной операции, подытожил Швыткин.

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