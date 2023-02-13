Армия России освободила населённый пункт Красная Гора в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке "Южной" группировки войск российской армии освободили населённый пункт Красная гора в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30", — проинформировало оборонное ведомство России.

Ранее артиллеристы первой Славянской бригады атаковали из реактивной системы залпового огня "Град" ангар, в котором находились украинские танки.