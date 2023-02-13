Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке "Южной" группировки войск российской армии освободили населённый пункт Красная гора в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30", — проинформировало оборонное ведомство России.
Ранее артиллеристы первой Славянской бригады атаковали из реактивной системы залпового огня "Град" ангар, в котором находились украинские танки.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.