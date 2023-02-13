Военкор Коц заявил, что войска ВС России стали чаще уничтожать оружие НАТО

В боевых сводках всё чаще встречается информация об уничтожении российскими войсками натовского вооружения. Военный корреспондент Александр Коц объяснил, почему так происходит.

"Да потому что своей у Киева всё меньше и меньше. Вот и становятся всякие "Цезари" и "три топора" (Гаубица М777. — Прим. ред.) рутиной ежедневной статистики. Хотя работают они, как правило, "кочующими орудиями"", — сообщает военкор.

Противник не стоит на одном месте, а перемещается. Малые манёвренные группы ВСУ под прикрытием делают попытки прорваться через оборону подразделений ВС России на Сватовском и Лисичанском направлениях. Однако сделать это у них не получается, объяснил Коц.

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