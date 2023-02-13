НАТО не готова к вооруженному столкновению с Россией - главком НАТО в Европе Каволи

Значительные людские потери и небывалый расход боеприпасов в конфликте на Украине беспокоят высших командиров НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Объединёнными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, американский ВПК уже с трудом может обеспечить потребность в оружии одной лишь Украины, о защите всех участников НАТО даже речи не идёт.

По словам Каволи, альянс не ожидал, что конфликт на Украине приобретёт такой масштаб и интенсивность. Причиной нехватки вооружений стало то, что европейские страны последние 30 лет полагались исключительно на ВПК США и фактически уничтожили собственное производство вооружений. Однако, к такому повороту событий Штаты тоже оказались не готовы: предприятия работают на пределе возможностей, но оружия всё равно не хватает.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный рассказал о похвале со стороны командования силами НАТО.